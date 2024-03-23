Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Murat Günay, Çorum Belediye Meclisi Üyesi olarak 5 yıl boyunca Çorum’da ve partilerine hizmette bulunan üyelere teşekkür etti. Meclis üyeleri arasında yeni dönemde de aday gösterilenler olduğu gibi yeni dönemde devam etmeyeceklerin de olduğunu hatırlatan Murat Günay, bunun bir hizmet yarışı olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Meclis üyeliği sona erecek olanlara Çorum’a ve partilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Murat Günay, yeni dönemde de aday gösterilen meclis üyelerine de başarılar ve kolaylıklar diledi.

“5 yıl boyunca sevdamıza, memleketimize birlikte hizmet ettiniz. Allah sizlerden razı olsun” diyen Günay, tüm belediye meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. (Haber Merkezi)