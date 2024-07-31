AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’ya giden Murat Günay ve Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı görevine getirilen hemşehrimiz Halil İbrahim Azak’ı ziyaret ederek hem kutladılar hem de bir süre görüştüler. Azak’a hayırlı olsun dileklerini ileten Aşgın ile Günay yeni görevinde başarı dileklerini de iletti.

Murat Günay ile Halil İbrahim Aşgın daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan’ı da ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette yeni görevine başlayan Erdoğan’a da hayırlı olsun dilekleri iletilerek görevinde başarı dilendi.

Azak ile Erdoğan da nazik ziyaretleri için Günay ve Aşgın’a teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi