AK Parti İl Başkanı Murat Günay yeni yılın ilk gününde ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya gelerek yılın ilk toplantısını yaptı.

Beraberinde AK Parti İl Teşkilat ve SKM Başkanı Mustafa Kılıç, İl Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, İl Genel Sekreteri Elif Nur Öztürk, İl Yönetim Kurulu Üyesi Samet Gayı, Reha Uysal, Tuncay Yalçınkaya ile birlikte Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyen Murat Günay gerek ilimizin sorunları gerekse önümüzdeki seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Vatandaş ile iktidarları arasında köprü görevi gören tüm basın mensuplarının yeni yılını kutlayarak birlik, beraberlik, huzur ve başarı dolu nice yıllara erişme temennisiyle sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum merkez ve ilçelerde belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde belli olacağını, Çorum’da seçimlere MHP ile birlikte ittifak halinde gideceklerini bildirerek, hedeflerinin 16 belediyenin tamamını kazanmak olduğunu dile getirdi.



AK Parti İl Başkanı Günay, partinin yeni yönetim kurulu ile birlikte 2024 yılında seçimler için iddialı bir şekilde çalışmalarına başladıklarını anlatan Günay, seçim süreci ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi, hem de kentin temel sorunlarını değerlendirerek soruları yanıtladı.

“MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN

SON BAŞVURU 5 OCAK”

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri adaylığı için son başvuru tarihinin 5 Ocak 2024 olduğunu hatırlattı. Murat Günay, “Geçen hafta malum bir temayülümüz vardı. Sayın cumhurbaşkanımızla birlikte 51 ilin katılımıyla Çorum'dan da il başkanı, belediye başkanı, genç kollar başkanı, kadın kolları başkanı İl Genel Meclisi başkanı ve milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşti. Temayülün sonuçları da Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki komisyonlarla değerlendiriliyor. İl belediye başkan adayımız ve ilçe belediye başkan adaylarımız yakında açıklanacak. Şu an için bir tarih veremiyoruz. Askı listeleri, seçmen askı listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkıyor. Bu muhtarlıklardan ve e-devletten de görülebilecek 17 Ocak’ta da iniyor. Halkımızı da buradan bilgilendirmek istiyorum. 4 Ocak itibariyle seçmen listelerinizi mutlaka kontrol edin ki ileride bir oy kullanamama gibi bir hak zayiatı olmasın yine” dedi.

“SEYYAR SANDIK İÇİN

BAŞVURU GEREKİYOR”

Seyyar sandık uygulaması için engelli veya dezavantajlı vatandaşlara çağrı yapan Günay, “Seyyar sandık olayı da aynı tarihte başlıyor. Sandığa ulaşamayacak derecede engelli ve yatalak hastalarımız için devletimizin sağladığı bir imkan var. Bunlar raporlandırıldığı takdirde muhtarlıklar aracılığıyla seçim kurullarına verilecek ve başvuruları yapıldıktan sonra seyyar sandıklar seçmenlerimizin ayağına kadar gelecek. Bunun da mutlaka başvurusunu süresinde yapalım ki onun da süresi 17 Ocak’ta bitiyor. Etrafınızda bu tür seçmenlerimiz varsa, kolaylık olmazsa açısından mutlaka başvurularını yapsınlar ki bunun ön şartı rapor, yani yatağa bağımlı olma sandığa gidemeyecek kadar okullardaki sandığa gidemeyecek kadar engel durumunun olması şart. Doktor raporu olduğu zaman bu belgeleniyor” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM MERKEZDE MHP

İLE İTTİFAK YAPACAĞIZ”

Yerel seçimde izleyecekleri yol haritasıyla ilgili bilgiler veren Günay, Çorum merkezinde MHP ile ittifak yapacaklarını belirtti. Murat Günay, “Çorum merkezde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapacak. Cumhur İttifakımızla birlikte hareket edeceğiz. Çorum'da AK Parti olarak ortak aday çıkartacağız. Cumhur İttifakımızda adayımızı destekleyecek inşallah” görüşüne yer verdi.

İlçelerle ilgili henüz net bir bilgi olmadığını kaydeden Günay, “İlçelerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yani o geldiğinde de ileride kamuoyuyla paylaşacağız. AK Parti olarak ittifak var. Bazı illerde MHP olarak ittifak olacak. Bazı illerde de herkes kendi adayını çıkartarak bir seçim sürecini geçireceğiz” dedi.

MHP’nin iki belediye başkanlığı talep ettiğine yönelik iddialarla ilgili soru üzerine Murat Günay, “Şu an için hiçbir şey yok. Yani şu an için o konuda bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Adayların Ocak ayı ortasında açıklanacağına ilişkin söylentilere cevap veren Murat Günay, “Herhangi bir bilgi gelmedi. Yani ben de isterim ki bir an önce açıklayalım. Şu an çalışmalar yoğun bir şekilde devam ettiği için bir tarih veremiyoruz. En kısa zamanda açıklanacak. Açıklandığında biz de seçim koordinasyon merkezimizi çalıştırmaya başlayacağız. Ama şu an sanki adaylar açıklanmış gibi bütün aday adaylarımız sahada, hepsi çalışıyorlar. Bütün aday adaylarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

“CUMHURUN HEDEFİ

TÜM BELEDİYELER”

“Yerel seçimlerde Çorum’daki hedefiniz nedir” sorununu da yanıtlayan Günay, hedeflerinin yerel seçimlerde 16’da 16 yapmak olduğunu vurguladı. Murat Günay, “Hedefimiz şu, Cumhur İttifakı olarak 2 belde dahil, 16’da 16 yapmayı hedefledik. İnşallah bu da bize nasip olur. Çalışıyoruz da” şeklinde cevap verdi.

Toplantıda Çorum’a yapılacak olan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ihalesinin gerçekleştiğini hatırlatarak Demiryolunun ihalesinin de bu yıl yapılacağını kaydeden Murat Günay, Çorum’un havaalanı talebiyle ilgili de görüşlerini açıkladı. Havaalanı konusunda bugüne kadar tüm kapıları çaldıklarını, bu yatırımın Çorum’un bir ihtiyacı olduğunu kaydeden Günay, “Havaalanı konusunu en çok savunan kişilerden birisiyim. Bunu her yer de dile getiriyorum. Dile getiriyorum ki kulak aşinalığı oluşsun. Şimdilik ülkemizin ekonomik durumundan dolayı harekete geçilemiyor. Gerek depremin etkilerinin giderilmesi gerekse devam eden yatırımların tamamlanmasına öncelik verildiği için şimdilik havaalanı yapılamayacak. Ancak bu yatırımı da yaparsa yine AK Parti yapar ve bunun en büyük savunucusu da ben olacağım” diye konuştu.

“ESKİ DEVLET HASTANESİ

İÇİN ONAY BEKLENİYOR”

Uzun yıllardır ihale edilmeyi bekleyen ve defalarca ihalesi iptal ve son olarak geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan eski Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesinin halen onaylanmadığını ve bakanlıktan onay beklediklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Murat Günay, bakanlık onayının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılacağını ve inşaatın kısa süre içerisinde başlanacağını sözlerine ekledi. Bilindiği gibi geçen yıl 4 kez ihaleye çıkan ancak taliplisi olmayan Devlet Hastanesi’nin ihalesi son olarak 13 Kasım'da yeniden yapılmış ve ihaleyi Çorumlu iş insanı Atilla Dikçi’nin sahibi olduğu firma 730 milyon TL ile kazanmıştı.