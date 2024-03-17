AK Parti İl Başkanı Günay, “Çanakkale Zaferi’nin İstikbal ve istiklal yolunda, iman gücüyle, azim ve fedakârlıkla kazanılan bir zaferdir” dedi.

Vatan ve bayrak uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten Murat Günay, “Ezelden beridir hür yaşamış milletimizin Çanakkale’de gösterdiği olağanüstü mücadele, "Çanakkale Geçilmez" sözünü ve inancını hafızalara kazımıştır. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği ile düşmanı Çanakkale’den geçirmeyen aziz milletimiz, gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şahadete yürümüştür. Çanakkale Şehitlerimizin bize emanet ettiği kutsal vatanımızı onlar kadar kararlı ve güçlü bir şekilde savunmak zorundayız” ifadelerini dile getirdi.

109 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden odaklar olduğuna dikkat çeken Günay, “Çanakkale Zaferi’ndeki şahlanışı kendimize şiar edinen kahraman Mehmetçiklerimiz ve güvenlik güçlerimiz her yerde ve her zaman mücadelelerine devam ediyorlar. Ülkemizi yüceltmeye, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya mutlak surette devam edeceğiz” diye konuştu.

Murat Günay, “18 Mart Şehitler Günü’nde, bu aziz toprakları bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ