Güllü adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut, ani ölümüyle sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Yaşama veda eden sanatçı İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü ismin cenaze törenine çok sayıda dostu ve seveni katıldı.

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sevenleri ve sanat camiası şarkıcı Güllü'yü son yolculuğuna uğurladı. Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu. Tuyan’ı babası sakinleştirmeye çalıştı.

OĞLUNUN DUYGUSAL ANLARI

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de annesinin tabutu başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenaze töreninde aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.