Yapımını Bridge To Türkiye Fund’ ın üstlendiği Adıyaman’daki anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye - BTF Anaokulu” ismi verildi.

Depremi unutmadığını, unutturmayacağını, afet bölgesine desteklerinin ve anaokulu açılışlarının devam edeceğini vurgulayan Gülben Ergen; çocuk gelişiminde 0-6 yaş arasında gerçekleşen ve eğitim materyalleri içeren oyuncakları da içeren okul öncesi eğitimin önemini ve her ilimizde, ilçemizde, köyümüzde anaokulları bulunmasının gereğini vurguladı.

Gülben Ergen; Bridge To Türkiye Fund’ın kurucusu ve yetkililerine destekleri için ayrıca teşekkür etti. Gülben Ergen; Diyarbakır’da dava süreci devam eden, tüm Türkiye’de bir sembol haline gelen Narin’in adını yaşatmak için de Diyarbakır’da açacağı anaokulunun temel atma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Çocukların temel yaşamak hakkını vurgulayan Gülben Ergen, Narin’in davasının sonuna kadar peşinde ve takipçisi olacağını söyledi.

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, BTF kurucusu ve Başkanı Emin Pamucak, BTF Stratejik Gelişim Başkanı Şule Kıvanç Ancieta, BTF Yönetim Kurulu üyesi Jordan M. Scepanski, Adıyaman Valisi Sn. Dr, Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Sn. Abdurrahman Tutdere, Kahta Kaymakamı Sn. Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Sn. Mehmet Can Hallaç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli başta olmak üzere devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı’na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye-BTF Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Adıyaman Kahta’da açılan 54. Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay Reyhanlı, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya Manavgat, Manisa-Soma, Gaziantep Şahinbey, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru, Diyarbakır-Bismil, Denizli, Siirt, Niğde, Diyarbakır-Hani, Kahramanmaraş Pazarcık, Gaziantep-Islahiye, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun, Hatay Samandağ, Adıyaman Gölbaşı ve Malatya’da anaokulları yaptı.Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.