Uzun yıllardır bayan kuaförlüğü yapan ve halkın sevgisini kazanan Sürer, 1978 yılından bu yana ikamet ettiği Gülabibey Mahallesi’ne muhtar adayı olduğunu duyurdu. Gülbahar Sürer, doğup büyüdüğü Gülabibey Mahallesi’nin ihtiyaçlarını ve sorunlarını bildiğini ifade ederek, “Çocukluğumun geçtiği mahallemizin ve siz değerli mahalle sakinlerimizin tüm sorunlarına hakimim. 46 yıldır burada ikamet eden biri olarak mahallemizin gelişmesi için var gücümle çalışacağım. Çocuklarımızın geleceği bizlerin elinde, çocuklarımız huzur ve güvende büyüsün” dedi.