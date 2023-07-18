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2023-2024 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Gülabibey Gençlikspor yönetimi transferde atağa kalktı. Kulüp Başkanı Hasan Belli'nin yeni sezon parolasının şampiyonluk olarak belirlemesinin ardından 10 futbolcu ile el sıkışıldı.

İMZALAR

ATILDI

Gülabibey Mahalle Muhtarlığ binasında gerçekleşen imza törenine, Kulüp Başkanı Hasan Belli, As Başkan Niyazi Bulut, Başkan Yardımcısı Mehmet Mert, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Saylan, Murat Çerkez, Elvan Kabakçı, Bahadır Demir, Bahattin Ugudan ve futbolcular katıldı. Kulüp Başkanı Hasan Belli ve As Başkan Niyazi Bulut önderliğinde gerçekleşen görüşmeler sonunda kaleci Osman Kaç, orta saha Cuma Donar, forvet Serkan Çağırgan, sol bek Mustafa Dağlı, orta saha Sadık Yücel, orta saha Mert Şakir Kütük, stoper Abdullah Caydı, forvet Osman Murat Öksüz, orta saha Furkan Çalışır ve sağ kanat Onur Özçiftçi ile anlaşma sağlanarak imzalar atıldı.

Öte yandan ön anlaşma sağlanan oyunculardan sol açık Ahmet Onur Yılmaz, defans oyuncusu Furkan Çiftoğlu ve sol bek İsmail Gül'le de ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

TAKIM ARDAHANLI'YA EMANET

Yeni sezona ciddi bir yapılanma ile girmeyi planlayan Gülabibey Gençlikspor'da Teknik Direktörlük görevine ise Zakir Ardahanlı getirildi.

2023-2024 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Gülabibey Gençlikspor yönetimi yeni futbolcuların yanı sıra yeni teknik direktörünü ve ekibini de dün basına tanıttı. Kırmızı-Beyazlı kulüp bir dönem Çorum Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan ve uzun yıllar profesyonel liglerde Yavuz İncedal ile birlikte bir çok takımı çalıştıran Çorumlu antrenör Zakir Ardahanlı ile anlaşma sağladı. Genç teknik adamın Gülabibey Gençlikspor'da yardımcı antrenörlüğünü Oğuzhan Kaya ve Berkay Tutuş'un yapacağı belirtildi.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK

GÖREVİ YILMAZ'IN

Öte yandan yeni sezon yapılanması doğrultusunda kurumsallaşmak adına ciddi adımlar atan Gülabibey Gençlikspor Kulüp Başkanı Hasan Belli, eski futbolcularından Sedat Şahin Yılmaz'ı da Sportif Direktörlük görevine getirdiklerini ifade etti.