Mevcut noterlerin otopark sorunu ve trafik sıkışıklığı nedeniyle vatandaşlara sıkıntı çıkarabildiğini vurgulayan Hasan Belli, “Çorum'un güneyinde bulunan Ortaköy İlçesi, Aşdağul, Karahacip ve Cemilbey beldeleriyle birlikte 50’ye yakın ova ve dağ köylerimizin geçiş yolunda olan Gülabibey Mahallemize Noter açılması, kıymetli mahalle sakinlerimize ve tüm Çorumlu kardeşlerimize kolaylık sağlayacaktır” dedi.

Gülabibey Muhtarı Belli, Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi’nin mahalleye yakınlığına da dikkat çekerek, Cemilbey, Ata, Bağcılar ve Bağcılar 4. Cadde’nin Noter açılmasına uygun olduğunu, mahalleye Noter açılmasına destek sağlayacak yetkililere, mahalle sakinleri olarak minnettar kalacaklarını söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

