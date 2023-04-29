Adaylık sürecinin başlamasının ardından aralıksız çalışan AK Parti 28.Dönem Milletvekili Adayı Zeki Gül, Osmancık İlçesinde ilk olarak seçim ofisini ziyaret etti. Seçim Ofisinde AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan’ın yanı sıra il ve ilçe teşkilatıyla kısa süre sohbet eden Zeki Gül, daha sonra ise ilçede kurulan pazarı gezerek esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

İlçe pazarı içerisinde esnafı tek tek dolaşan ve sohbet eden AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, 14 Mayıs seçimlerinde destek ve dua isterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı. Pazar içerisinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Zeki Gül, seçimlerin öneminden bahsetti.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin geleceği adına çok önemli olduğunun altını çizen Zeki Gül, vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada; “14 Mayıs seçimleri ülkemiz adına çok önemli. Bu seçimlerde vereceğiniz oylar ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyecektir. Hiçbir ülke lideri bu kadar kısa süre içerisinde doğalgazı milletine kazandıramamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde ülkemiz doğalgaza kavuştu ve evlere ilk ay kombi kullanımında ücretsiz sonrasında ise ocak ve sıcak su da 1 yıl ücretsiz olarak belirledi. Bu başka bir devlet liderinin yapacağı iş değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımıza böyle bir kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öte yandan savunma sanayinde yapılan hizmetleri hepimiz biliyoruz. Bunlarda ülkemizin gelişmesi ve daha güçlü olması adına çok önemli atılımlar. Ülkemizin yeni yüzyılını yaşayabilmesi adına bizlere destek vermenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe pazar ziyaretinin ardından Milletvekili Adayı Zeki Gül, esnaf ziyaretinin yanı sıra Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası, Ziraat Odası ve Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Osmancık Şubesini ziyaret etti.

(Haber Merkezi)