2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda aile ve evlilik kurumunun korunmasına yönelik stratejiler ve hedefler, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" çerçevesinde tartışıldı. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması", "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" gibi stratejik amaçlar ele alındı.

Toplantıda, yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, paydaş kurumların işbirliği ve koordinasyonuyla yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Çalgan, “Güçlü Aile, Güçlü Toplum” prensibiyle, aile kurumunun korunmasının önemine dikkat çekti ve kamu kurumları, üniversiteler ve STK’larla birlikte etkin bir çalışma yürüteceklerini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ