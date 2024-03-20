Son zamanlarda gün içindeki sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken; Çorum'da gram altın fiyatı bugün sabah saatlerinde 2 bin 511 liradan alıcı buluyor. Gram altın bu fiyatla tarihi zirvesini görmüş oldu.

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda hemen her gün yeni bir rekor kıran gram altın dalgalı seyrediyor. Peki, Çorum'da güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Çorum'da 20 Mart güncel fiyatlar;

Gram altın alış; 2 bin 465 lira

Gram altın satış; 2 bin 511 lira

Çeyrek altın alış; 4 bin 7 lira

Çeyrek altın satış; 4 bin 95 lira