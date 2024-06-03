Görme engelli, Çorumlu halterci Mesut Filiz, Ankara’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Yenimahalle Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya yurt genelinden 70 sporcu katıldı.

Şampiyonaya Çorum 19 Görme Engelliler Spor Kulübü adına katılan Mesut Filiz, 125 kiloda mücadele etti. Filiz, power lifting kategorisinde, ori benchpreste 103, squatta 140, deadlifte 200 olmak üzere toplamda 443 kilo ile Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Çorumlu halterci, bench pres kategorisinde kaldırdığı 103 kilo ile de Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

ÇANKAYA ŞAMPİYON

Kulüpler genel klasmanında, 60 puanla Ankara temsilcisi Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, ikinciliği ise 44 puanla Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü elde etti.