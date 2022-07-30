Halk TV’nin “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” adlı programı Çorum ve Boğazkale İlçesini tanıtacak.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Görkemli Hatıralar adlı programın canlı yayın çekimleri, bugün saat 10.00 – 13.30 arasında Boğazkale ilçesinde gerçekleştirilecek.

Program sunucusu Serhan Asker’in yanı sıra Çorumlu sanatçılar Canan Başkaya ve Görkem Aygün’ün de katılacağı programda Çorum’un temel sorunları, tarihi ve turizm değerleri gündeme getirilecek.

Programa; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile Boğazkale Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner’in de katılacağı bildirildi. (Haber Merkezi)