Halk TV’nin “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” adlı programı Çorum ve Boğazkale İlçesini tanıtacak.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Görkemli Hatıralar adlı programın canlı yayın çekimleri, bugün saat 10.00 – 13.30 arasında Boğazkale ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yolyapar’a dost ziyareti Yolyapar’a dost ziyareti

Program sunucusu Serhan Asker’in yanı sıra Çorumlu sanatçılar Canan Başkaya ve Görkem Aygün’ün de katılacağı programda Çorum’un temel sorunları, tarihi ve turizm değerleri gündeme getirilecek.

Programa; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile Boğazkale Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner’in de katılacağı bildirildi. (Haber Merkezi)