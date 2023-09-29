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İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve ilimizde faaliyet gösteren Doğa Koleji’nin işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kütüphane duvarlarına çocuk ve kitap resimleri çizen öğrenciler okumanın önemine de dikkat çekti. Doğa Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni ve Karikatür Sanatçısı Gülden Kolukısa ile Doğa Koleji öğrencilerinin yaptığı çalışmada İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ta öğrencilerle eğlenceli vakitler geçirdi.

Sabah erken saatlerde Laçin İlçe Halk Kütüphanesi’nin duvar çizim ve boyama çalışmalarıyla başlayan etkinliğe ilçenin doğal güzellikleri ile ünlü Yeşil Göl mesiresinde yapılan piknikle ara verildi. Piknik alanında hem dinlenen hem de eğlenen öğrenciler öğleden sonra ise etkinliklerine devam etti.



Etkinlik ile ilgili bilgi veren Çorum Doğa Koleji Koordinatörü Fatih Yanılma “Okul yalnızca sıralardan sınıflardan ibaret kalmamalı Eğitim ve Öğretim her alanda devam etmeli. Daha önce de belirttiğim gibi eğitim kurumları şehre dokunabilmeli ve bahçelerinin sınırlarını aşmalıdır. “Mutlu Çocuk Öğrenir “ felsefesini ne kadar geniş alana yayabilirsek o kadar sağlıklı ve bilinçli bir nesil inşa edeceğimizi düşünüyorum. Bugünkü etkinliğimiz de Doğa ile iç içe bol oksijenli öğrencilerimizin yaşam becerilerine katkı sağlayacak türden bir etkinlikti. Benzer faaliyetlerle Doğa da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yanılma ayrıca etkinlik organizasyonunun planlanmasından bitişine kadar desteklerini esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sümeyra Bektaş da, amaçlarının öğrencilere kitap sevgisini aşılamak olduğu ve bunun için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, öğrencilere hayata geçirdikleri örnek projeden dolayı teşekkür etti.