Çorum Belediyesi, “Gönül Belediyeciliği” anlayışı kapsamında yeni bir uygulama başlattı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün gönül elçileri ekibi, mahalle mahalle, sokak sokak gezip vatandaşlarla birebir görüşüyor.



Gönül elçileri, her hafta ayrı bir mahalle, her gün farklı bir başvuru merkezinde vatandaşların talep ve önerilerini alıyor.

Geçen hafta Gülabibey Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar bu hafta Bahçelievler Mahallesi’nde devam etti. Gönül Elçileri ekibi, önümüzdeki hafta da Buharaevler Mahallesi’nde olacak.

Anket çalışması sonunda rapor oluşturulacak, mahalle sakinlerinin belediyeden talepleri ilgili birimlere iletilecek. Talepler doğrultusunda da gerekli planlamalar yapılarak, sorunların çözümü için saha çalışmaları başlatılacak.