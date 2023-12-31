Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından kaleci Gökhan Siverek ve kanat oyuncusu Sabrican Vural, sezonun ilk yarısında formasını giydikleri 2.Lig ekibi Zonguldak Kömürspor’dan ayrıldılar.

2.Lig ekibi Düzcespor’la anlayan 32 yaşındaki Gökhan Siverek, Zonguldak Kömürspor formasıyla 3 lig maçında 270 dakika süre alırken 5 gol yedi, 1 Türkiye Kupası maçında ise 90 dakika süre alıp kalesinde 3 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK tarafından Zonguldak Kömürspor’a kiralık gönderilen Sabrican Vural ise ligde 4’ü ilk 11’de olmak üzere 14 maçta 482 dakika süre alırken, 1 sarı kart gördü. Genç futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 46 dakika forma giydi.