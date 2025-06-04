Gazeteci ve siyaset yorumcusu Gökhan Özbek, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. 41 yaşında olan Gökhan Özbek'in vefat haberi sevenlerini ve basın camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

1983 doğumlu olan Özbek'in, anjiyo ameliyatı sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.

Editör: Haber Merkezi