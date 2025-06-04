Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya rehberliğinde Çorum Çölyak Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve Başkan Yardımcısı Hacer Kesici tarafından karşılanan öğrenciler, dernek bünyesindeki Glutensiz Mutfak’ı inceleyerek çölyak hastalığı hakkında detaylı bilgi aldı.

“ÜNİVERSİTE-DERNEK İŞ

BİRLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya ve öğrencilerini derneğimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çölyaklı çocuklarımızın sosyal çevreleriyle iletişimleri, akran ilişkileri ve farkındalık çalışmaları üzerine fikir alışverişi yaptık. Glutensiz Mutfağımızı tanıttık, projeler planladık. Üniversitemizle kurduğumuz bu iş birliği bizim için çok değerli. Tüm öğrencilerimizi derneğimize bekliyoruz” dedi.

“ÇÖLYAK FARKINDALIĞI İÇİN

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya ise ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencileriyle birlikte, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret bizler için çok verimli oldu. Çölyak hastalığının çocuk gelişimine etkileri hakkında öğrencilerimiz birçok yeni bilgi edindi. Misafirperverlikleri için Çorum Çölyak Derneği’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, öğrenciler glutensiz ürünlerin üretildiği mutfağı gezdi, derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı ve ileride yapılabilecek ortak farkındalık projeleri üzerine notlar aldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR