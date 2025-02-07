Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat Pazar günü Elbistanspor ile Hekimhan Belediyespor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig 3.Grup 19.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden Abdullah Enes Gökgüney yönetecek. Kahramanmaraş Cengizhan Firik Spor Kompleksi’nde saat 13.00’de başlayacak maçta Gökgüney’in yardımcılıklarını Yozgat bölgesinden Dursun Zeyrek ve Mustafa Başol Sorgunlu yaparken, yine Çorum bölgesinden Nuriye Çınar Bal ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA