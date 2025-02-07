Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 23.hafta heyecanı bu akşam Ankara’da oynanacak olan Gençlerbirliği-Esenler Erokspor maçıyla başlıyor.

36 puanla 4.sırada yer alan Gençlerbirliği ile 30 puanlı 14.sıradaki İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor arasında Eryaman Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Esenler Erokspor’la Gençlerbirliği tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. 2019-2020 Sezonunda, Türkiye Kupası’nda Ankara’da oynanan maçı Erokspor 2-0 kazanırken, bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan lig maçında ise Gençlerbirliği 3 puanı 2-1’lik skorla aldı.