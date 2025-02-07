Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği önceki gün start aldı. Merkez grubunda mücadele eden Yavruturna Ortaokulu ile Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu il birinciliğinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan karşılaşma esnasında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Çorum Mimar Sinanspor Kulübü’nün yardımcı antrenörü ve aynı zamanda Yavruturna Ortaokulu’nda futbol antrenörlüğü yapan Sadık Tahir Bıyıkoğlu küçük erkekler futbol il birinciliği maçında Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan ablası Alev Bıyıkoğlu’na rakip oldu. Abla-kardeş maç öncesi bir araya gelerek birbirlerine başarı dileklerinde bulunurken, kazanan 1-0’lık skorla kardeş Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nun okulu Yavruturna Ortaokulu oldu.