Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği’nde, geçtiğimiz günlerde futbol bırakma kararı alan 39 yaşındaki Malili golcü Mustapha Yatabare, son antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarının omuzlara alıp havaya attığı Yatabare, “Herkese çok teşekkür ederim. 2 senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Yatabare, antrenör olarak teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun ekibine katılarak Gençlerbirliği’nde kaldı.