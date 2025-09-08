Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Aksaray çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Çorum'da da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kentte bugün en düşük hava sıcaklığı 13, en yüksek 24 derece. 9 Eylül Salı günü ise en düşük sıcaklık 14, en yüksek 24 derece.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.