TGSD’den yapılan açıklamada toplam üretimi 27 milyar dolar olan ve yatırım hacmi 15 milyar doları aşan sektörün son 40 yılın en zor döneminden geçtiği ifade edilirken, su zorlu süreci aşmak için giyim endüstrisinin inovasyon, verimlilik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım, markalaşma ve pazar-satış kanallarının çeşitlendirilmesi konularına odaklandığına vurgu yapıldı.

Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren başkanlığındaki TGSD Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Türk hazır giyim sektörünün bugüne kadar küresel çapta birçok ekonomik, sosyal ve siyasi krizi aşarak önemli bir başarı hikayesi yazdığı vurgulandı. Açıklamada, “1970 yılında yalnızca 4 milyon dolar olan Türk hazır giyim ihracatı hacmi günümüzde yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı. Aradan geçen 55 yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerinin biriktirdiği know how ve zincirin tüm halkalarına yaptıkları yatırımlar ile oluşturulan dikey entegrasyon sayesinde Türkiye, dünya genelinde Çin’den sonra ikinci tam entegre tedarik zinciri haline geldi. İhracata yapılan üretimin yanı sıra iç pazara yönelik 9 milyar dolarlık üretimle birlikte hazır giyim sektörünün toplam üretim büyüklüğü 27 milyar doları buldu. Üstelik bu üretim, önemli miktarda ithalatı engelleyerek Türk ekonomisine katkı sağladı. 2024 yılında sektör tarafından yaratılan dış ticaret fazlası 13,5 milyar dolar oldu. Sektörümüzün ülkedeki son 15 yılda yaptığı toplam yatırım hacmi ise 15 milyar doları geçmiş durumda” görüşlerine yer verildi.

Yapılan kongrede TGSD 25. Dönem Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Toygar Narbay (Narkonteks Tekstil), Dr. Ümit Özüren (Murat Çorap), Vedat Yavuz (Gelişim Tekstil), Servet Karaalioğlu (Fatto Giyim), Fahrettin Akaydın (Barco Tekstil), Cevdet Karahasanoğlu (Pameks Giyim), Şafak Kıpık (Spring Near East Manufacturing), Hakan Tin (Reha Tekstil), İsmail Kutlu (GIZIA), Damla Şahin (Kardem Tekstil), Mehmet Metin Akyüz (MYN Triko), Koray Güvenir (SML Tekstil), Arzu Kaprol (Arzu Kaprol), Bora Öner (Penti), Serkan Eyüboğlu (Eyüboğlu Tekstil), Nadin Hacerestunç (SGS), Ayşegül Kaya (TYH Tekstil), Refika Ünlü (Ünlü Tekstil), Vittorio Zagaia (Galata Taşımacılık), Lütfi Bayrak (Elbe Tekstil), Hande Şansal (Aster), Nurettin Vedat Doğan (Le Faxx Jeans), Can Aras (Titbaş), Yasemin Sezer (Sezer Tekstil).

Yeni yönetimin başkanı Toygar Narbay, İzmir doğumlu bir tekstil mühendisi ve 2005 yılında kurduğu Narkonteks A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Narbay, aynı zamanda Türk hazır giyim sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla birçok önemli sektörel dernekte görev almış bir isim.

Sungurlulu hemşehrimiz Dr. Ümit Özüren ise İstanbul Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi ve aile şirketi Murat Çorap AŞ’de 30 yılı aşkın bir süredir yöneticilik yapıyor. Özüren, akademik alanda da çalışmalarına devam etmekte ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunuyor.

Editör: SELDA FINDIK