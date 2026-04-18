Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanlığı öncülüğünde Kahramanmaraş’ta yaşanan okul baskınında şehit olan eğitimci ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta eğitim camiasını ve tüm Türkiye’yi yasa boğan menfur saldırıda şehit düşen öğretmen ve öğrenciler için Çorum’da düzenlenen anlamlı program Cuma Namazı sonrasında Akşemseddin Camii’nde yapıldı.

Programa Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah Güdek, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Kuyucu, Türk Haber-Sen Şube Başkanı Fahri Hancı, Türk İmar-Sen İl Temsilcisi Adem Kuyucak ile ilimizde faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Okumuş “Kahramanmaraş’ta hain bir saldırı sonucu şehadet şerbetini içen meslektaşımız ve evlatlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Onların aziz hatıralarını yad etmek, terörün her türlüsünü lanetlemek ve birliğimizi tüm dünyaya ilan etmek için saf tuttuk diyen” diye konuştu.

