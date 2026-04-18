Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, bugün (18 Nisan 2026 Cumartesi günü) yapılacak olan 7. Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olduğunu duyurdu.

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Saatcı, genel kurulda tek aday. Sağlık-Sen Çorum Şubesi tarafından yapılan davette, genel kurulun bugün saat 12.00’de Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yapılacağı belirtildi. Toplantının, sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Mevcut Başkan Saatcı’nın yeniden aday olduğu genel kurulda yeni dönem yönetiminin şekilleneceği kaydedildi. Genel kurul sürecinde üyelerin yoğun katılımının beklendiği, seçimlerin ise demokratik bir ortamda yapılacağı bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK