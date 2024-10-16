Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı başından itibaren taklit ve tağşiş listesini paylaşmaya başladı. Paylaşılan liste ile birlikte gıda terörü bir kez daha gözler önüne serildi.

ZEYTİNYAĞI TERÖRİSTİ SABRİ AKIN!

O listede en dikkat çeken firmalardan olan Onay Ticaret adeta zeytinyağı teröristliğine imza atıyor. Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.

Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait 21 marka şöyle:

Yeşil Ayvalık, Zeytinören Yeni Mahsul, Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım, Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme, Yeni Körfez, Lüx Ayvalık, Ayvalık, Ege Tarım Birlik, Ayvalık Yörem, Şirince Taş Baskı, Yeni Ayvalık, Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım, Egelim Naturel Olive Oil.