Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün desteğiyle  ilçeye gelen gezici kütüphanede, Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi iş  birliğiyle öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.

gezici kütüphane 261023 (1)

Gezici kütüphanede öğrenciler el baskısı  tekniği ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel baskı yaptı. Atatürk İlkokulu öğrencilerinin  kitap ayracı ve çift taraflı resim çalışmaları yaptığı seyyar kütüphanede, kütüphane  görevlisi Kübra Avcı Çakar, öğrencilere uygulamalı ebru eğitimi verdi. Seyyar kütüphanedeki  etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.