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Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün desteğiyle ilçeye gelen gezici kütüphanede, Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.

Gezici kütüphanede öğrenciler el baskısı tekniği ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel baskı yaptı. Atatürk İlkokulu öğrencilerinin kitap ayracı ve çift taraflı resim çalışmaları yaptığı seyyar kütüphanede, kütüphane görevlisi Kübra Avcı Çakar, öğrencilere uygulamalı ebru eğitimi verdi. Seyyar kütüphanedeki etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.