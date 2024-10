Çorum’da ilk olarak YRP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek ülke gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli ayrıca Uğurludağ İlçe Başkanlığı binasının açılışına da katıldı. Geyveli ayrıca Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan YRP Ekim Ayı İl Divan Toplantısı’na da katılarak partililerle buluştu.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, İl Başkanı Nuri Kuşcu ve parti yöneticilerinin katılımı ile yaptığı basın toplantısında iktidara yüklendi.

Türkiye’nin artık iyi yönetilemediğini vurgulayan Geyveli, ülkenin İsrail ile korkutularak hapiste yatan bebek katilinden medet umar hale gelindiğini de vurguladı.

İnsanlığın ilk çağlarda yaşadığı en önemli sorunun gıda ve barınma olduğunu, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde de en önemli sorunların başında gıda ve barınma problemi geldiğini anlatan Selçuk Geyveli, her 5 çocuktan birinin yatağa aç girdiğini, deprem konutlarının yüzde 96’sının teslim edilemediğini, israfın önüne geçilemediğini, 23 milyon kişinin icralık olduğunu, hapisteki teröristbaşına bile siyasi itibar kazandırılmaya çalışıldığını vurguladı.



Son dönemde yaşanan Yenidoğan Çetesi konusuna değinerek artık sağlığımızı kaybettiğimiz bir Türkiye’de yaşandığını anlatan Geyveli, hasta garantili şehir hastaneleri nedeni ile insanların iyileşmesinin istenmeyeceğini de belirterek: “Sağlığı hastane sahiplerine, eğitimi okul sahiplerine, turizmi otel sahiplerine teslim ederseniz sorunları çözemezsiniz” diye konuştu.

Türkiye’de üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilerek israfa son verilmesinin önemine değinerek ülkemizde yılda 1.7 milyar ekmeğin çöpe atıldığını, bunun maliyeti ile her yıl 60 hastane ve 110 okulun açılabileceğini anlatan Geyveli,

“Her konuda israfın alıp başını gittiği bir durumdayız. İktidar Türkiye’nin sürekli ileri gittiğini belirtiyor. 2024 yılının ilk 9 ayında yasal takibe düşenlerin oranı yüzde 40 artmış durumda. İcra dairelerine her gün yeni dosyalar geliyor. Suç oranları giderek büyüyor. Türkiye’de herkes birbiri ile davalık hale geldi. Ülkeyi bu hale getirenler hapisteki bebek katilinden medet umar hale geldi. Dün iktidara attığınız ip artık size atılıyor. Ülkenin nereden nereye geldiğini görmek için önce aynaya bakın. İsrail bugün çıkmış dünyanın en köklü devletlerinden biri olan Türkiye’yi tehdit etme cesaretini kendinde bulabiliyor. Bölgenin en köklü iki devleti Türkiye ve İran sırt sırta verdiği zaman Ortadoğu’da kan duracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’dan daha büyük bir hale gelebilir. 25 yıl önce dünya ticaretinden yüzde 1 pay alan Türkiye bugün yüzde 1’in de altında pay almaktadır. Türkiye’deki yönetim zafiyetine imza atan iktidar vatandaşına düşman, imtiyazlılara çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi iktidara yürümektedir ve biz geldiğimizde ülke ayağa kalkacaktır. Bunların iktidarda kaldığı her gün vatandaşın sırtına yüktür” diye konuştu.