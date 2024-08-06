İlimizin genel asayiş durumu ve güvenlik önlemlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda Vali Zülkif Dağlı, suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Dağlı ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmaların tüm kurumların koordinesinde titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK