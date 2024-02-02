Osmancık’ta okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından 2015 yılından bugüne faaliyette olan 2023-2024 yılı döneminde atağa geçen Gençlik Merkezi öğrencilerin ve gençlerin uğrak yeri oldu. Gençlik merkezi devam eden kursların yanı sıra matrak, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi, bilardo, satranç ve daha bir çok aktivitelerle hizmet veriyor.

Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve spor yapma imkanı bulduğu merkezde, farklı alanlarda açılan kurslar ve düzenlenen etkinliklerle boş vakitler değerlendiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla tasarlanan Gençlik Merkezinde, gençler için spordan sanata, kişisel gelişim etkinliklerine kadar çok sayıda faaliyet yer alıyor. Gençlik Merkezi düzenlediği etkinlikler ve gençlere yönelik ücretsiz olarak açtığı kurslarla ilgi odağı oldu.

Gençlik Merkezi Müdürü A. Mustafa Kınıklı “Gençlik Merkezleri gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten kurumlardır. Bu çerçevede Osmancık gençlik merkezi ilçemizde halk eğitim merkezi ile koordineli olarak gençlerimize yönelik ücretsiz çeşitli kurslar açılmaktadır” dedi.

Gençlik Merkezlerinde yapılan bütün aktivite ve faaliyetlerin gençler için faydalarından ve milli-manevi gelişimlerine katkılarından bahseden Kınıklı, öğrencileri ve gençleri Gençlik Merkezine davet etti.