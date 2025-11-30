Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve çok sayıda gençlerle bir araya gelerek keyifli ve samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

Gençlerin enerjisi ve vizyonuyla dolu programda hem bugünün hem de geleceğin Türkiye’si üzerine sohbet edildi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, gençlerin Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olacağını belirterek, “Bugünün gençleri; Türkiye Yüzyılı’nın mühendisleri, yazılımcıları, girişimcileri… Belki içimizden biri yarın yeni nesil İHA tasarlayacak, bir diğeri SİHA yazılımına imzasını atacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önem ve vizyon da bizlere yol gösteriyor” dedi.

Gençlere duydukları güveni vurgulayan Ahlatcı, onların yanında durmanın bir görev değil, millete karşı sorumluluk olduğunu ifade etti.

Programda ayrıca üniversite öğrencisi Murat Bozoğlu’nun doğum günü kutlanarak, yeni yaşının hayırlı olması temenni edildi.

Gençlerin yolunun her zaman açık olduğunu belirten Yusuf Ahlatcı, “Biz her daim gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.

