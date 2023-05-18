19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nın 104. yılını kutlayan Tahtasız, “Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Atatürk’ün doğum günüm dediği Samsun’dan attığı adımın kıvılcımının ülke genelinde ateşe dönüştüğü özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin karanlığa aydınlık olduğu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımızın 104. Yılını kutlamaktayız.

Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet'in tüm birikimlerini babasının malı gibi satıp, ülke ekonomisi yerle bir eden, toplumumuzun her kesimindeki bireyinin geleceğine kelepçe vuran anlayış ile yönetilen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Sokaktaki 10 yaşındaki çocuğun bile dertlendiği ülkemizde yarınlarımıza bırakacağımız mirasın temeli, bugün ve yarınlarda bizlerin yaptıkları ve yapacakları ile atılacaktır.

Bu ülkenin gençlerinin geleceğini siyasi emellerine alet ederek izlediği politikalarla yüreklere dert, omuzlara yük olan, hayallere kara bulut gibi çöken AKP iktidarına karşın bizler CHP’liler olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi gençlerimizin hayallerini hedef olarak koyan adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 19 Mayıs 1919’da bir daha sönmemek üzere Ata’mızın yaktığı meşalenin ışığında, gençlerimizin gözlerindeki ışıltıyı da katarak her gencimizin emeğinin karşılığının aldığı bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.

Gençlere seslenen Milletvekili Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yolunuz hep açık olsun ki; yollarımız hep Cumhuriyetimizin ışığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ve sizlerin gerçekleşen hayallerinize ulaştığınızdaki mutluluğunuz ile aydınlansın. Geleceğe olan umut en çok sizlerin yüreğinde filizlenecek ve bir orman gibi Türkiye’ye yayılacaktır. Aynı gökyüzü altında yazılacak hikayenin kahramanı sizler aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendiren gençler olacaksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günüm dediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 104. Yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnet ile anıyorum.”