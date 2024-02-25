Benan Sir, gençlerin sosyal medyanın tüm kanallarını, uygulamalarını özgürce kullanabilmesi gerektiğini dile getirdi.

Halkçı Lisesiler Çorum İl Başkanı Benan Sir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gençleri umutsuzluğa sürüklediğiniz yetmiyormuş gibi, dışarıdaki sosyal aktivitelerini imkansız kıldınız, evlerde kalmak, oturmak zorunda bıraktınız.

Şimdi evde sosyalleşebilmek, dertlerinden uzaklaşabilmek için kullandıkları twitch’e göz diktiniz. Bugün Twitch, yarın YouTube, öbür gün sosyal medya uygulamaları. Daha gençlerin elinden neleri alacaksınız merak ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi