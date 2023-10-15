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Çorum Belediyesi, farklı illerden ilimize gelen üniversite gençler için sıcak bir karşılama programı düzenledi. HİT’lü gençler için Millet Bahçesi’nde organize edilen kahvaltı programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Çorum Belediyesi, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve ÜNİAK işbirliğiyle Millet Bahçesi’ndeki kahvaltı programına Belediye Başkanı Aşgın’ın yanı sıra, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da katıldı.



TEKNOFEST MONTU

VE FİLİSTİN ATKISI

Kahvaltıya üzerinde TEKNOFEST montu ve Filistin atkısı ile katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın gençlere mesaj verdi. Başkan Aşgın, “Bu kaşkol zulüm gören mazlumların, bu mont da İHA’yı, SİHA’yı, milli uçağımızı, helikopterimizi, gemilerimizi yapan gençlerin hikâyesidir. Mazlumların aydınlık yarınları için gençlerimiz kendilerini yetiştirip büyük başarılara imza atmak zorundadır. Tarihin en şanlı milleti olan Türk milleti, TEKNOFEST kuşağı gençlerimizle daha çok güçlenecek ve yeniden kahramanlık destanları yazacaktır” dedi.

Dünyanın farkı ülkelerinde yaşanan zulümlere karşı Türk gençlerinin, daha çok çalışarak, yerli ve milli hamlelerle ülkemizi daha güçlü hale getirerek cevap vereceklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Filistin’de, Azerbaycan’da, Doğu Türkistan’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde zülüm var diye oturtup ağlamak yerine yeniden tüm mazlumlara umut olacağız.

Bir yerde haksızlık adaletsizlik olduğu zaman ecdadımızın yaptığı gibi zalimden hesap sormanın gayretinde olacağız. Şanlı Türk tarihinde hep gençlerin kahramanlıklarını görüyoruz. Gençlerimiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm dünyadaki mazlumların umudu olacaktır” diye konuştu.



Bilim, kültür, sanat ve spor alanında Çorum’u hep birlikte en üst sıralara taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, kapılarının tüm öğrencilerin projelerine açık olduğunu kaydetti.

ÇAMAŞIRHANELER HİZMETTE

Üniversite öğrencileri için iki noktada ücretsiz çamaşırhane hizmeti sundukları hatırlatan Başkan Aşgın, “Gençlerimiz çamaşırla, ütüyle uğraşmasınlar. İki farklı merkezimize getirdikleri zaman kıyafetleri yıkanıp ütülenip gençlerimize veriliyor. Refakatçi misafirhanesinde ve Buhara Kültür Merkezi’nde bünyesinde iki ayrı çamaşırhanemizle gençlerimize hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.



AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Programda konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ise, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da organizasyona ev sahipliği yapan Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi öğrencileri, kahvaltının ardından Millet Bahçesi’nde güneşli havanın tadının çıkarttı. Gençler için spor etkinlikleri de yapıldı. Farklı illerden üniversite eğitimleri için Çorum’a gelen gençler, gördükleri ilgi karşısında oldukça memnun kaldı.

Çorum’un güzelliklerine ve misafirperverliğe hayran kaldıklarını dile getiren öğrenciler, şehrimize geldikleri ilk andan itibaren Çorum Belediyesi’nin sunduğu kolaylıklar ve hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.