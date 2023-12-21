Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde gerçekleşen gençlik buluşmasına üniversite ve lise öğrencileri ile STK’ların genç üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın gençlerin sorularına cevap vererek projelerini ve çalışmalarını değerlendirdi.

2019 yılında seçim öncesi 32 ana başlıkta hazırladıkları projelerle göreve talip olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, “Bu görev bize tevdi edildiğinde neler yapacağımızı seçim öncesinde ilan etmiştik. 32 ana başlıkta projemiz vardı. rabbimize hamt ediyorum. Bu noktada çok başarılı bir dönemi geride bıraktık. Belediyelerin 5 yıllık stratejik planları vardır. Biz o hayal ettiğimiz, projelendirdiğimiz tüm vaatlerimizi 2019’da hazırlanan stratejik plana tek tek kayıt ettik. Herkes bizim vaatlerimizin yapılıp yapılmadığını görsün istedik. Bu stratejik planın hayata geçirilmesi oranı yüzde 94’e ulaştı. Biz neyi vaat ettiysek yüzde 94’ünü tamamlayarak yeniden göreve talip olduk. Bu şehre hizmetkâr olmayı bizlere nasip eden rabbime hamt ediyorum.” dedi.



Gençlere yönelik çalışmalarından söz eden Başkan Aşgın “Bunlardan biri Çorum’u spor şehri yapma hayalimizdi. Çorum’a yapılan spor yatırımlarının 3 katını dönemimizde yaptık. Şehir stadyumunu tamamladık. Yatırımlardan biri olan spor salonumuzda ilk etkinliğimizi güreş şampiyonası ile yaptık. Eski stadyumun yanında sentetik sahalar vardı. Standartlara uymayan eski amatör sahaların yerine UEFA standartlarında iki nizami sahayı tamamlayarak gençlerin hizmetine sunduk. Semt sahaları ve iki adet yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. ÇORBİS ve Tazı sistemini hayata geçirdik. 8 bin metre bisiklet yolunu 16 bin metreye çıkardık. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir gençlik kampı yaptık. Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nı Türkiye’de ilk ve tek olarak gençlerimize ve şehrimize kazandırdık. 50 bine yakın gencimiz buradan faydalandı. Kültürümüzü, medeniyetimizi, tarihimizi, geleneksel oyunlarla öğretiyoruz. Sosyal tesisleri hayata geçirdik. 8 adet sosyal tesis yaptık. Hayvan dostu şehir hedefiyle Türkiye’nin en modern hayvan hastanesini yapıyoruz. Bu çalışmamızın da sonuna geldik.

TÜBİTAK ile ortak bir bilim merkezi projesi geliştirdik. Gençlerimizi şehrimizin bilim merkezi ile buluşturuyoruz. Turgut Özal İş Merkezi 4. Katında bilim merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Eski tarihi belediye binamızı 7/24 açık kütüphane haleni getiriyoruz. Çorum Belediyesi Millet Kütüphanesi’ni yakın zamanda hizmete açmış olacağız. Gençlik teşkilatı olan bütün STK’larla yakından çalışıyoruz. Gençlik STK’larının talepleriyle yakından ilgileniyor, tüm imkânlarımızla yanlarında oluyoruz. Yeni dönemimizde de bu çalışmalarımızı devam ettirerek, gençlerimize ve şehrimize en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Gençler de sosyal, kültürel alanda yapılan çalışmalar ve gençlere yönelik hizmetlerinde Çorum Belediyesi’ni çok başarılı bulduklarının belirterek Başkan Aşgın’a teşekkür etti.