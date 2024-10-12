Hastalığı nedeniyle tedavi görev Çorum Merkez Eskiköy Köyü Kışlacık Mahallesinden Fatih Kılıç (38) hayatını kaybetti.

Köy Hizmetlerinden emekli Mehmet Ali Kılıç ile Leyla Kılıç’ın oğlu Fatoş Karayalçın ve Yasemin Özçiftçi’nin kardeşleri Fatih Kılıç’ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde düzenlenecek helallik alma ve Hakka yürüme erkanının ardından Eskiköy - Kışlacık Mahallesinde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.