Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası yarın Samsun’da başlıyor. Fenerbahçe, Vakıfbank ve Arkasspor gibi Türkiye’nin dev kulüplerinin de yer aldığı şampiyonanın teknik toplantısı bugün yapıldı. Çekilen kura sonunda Osmancık Belediyespor C grubunda İzmir Arkasspor, İzmir Rota ve Bahçelievler Belediyespor ile eşleşti.

Çorum’un genç sultanları ilk maçını yarın saat 15.00’de Bahattin Ekinci Spor Salonu’nda Bahçelievler Belediyespor ile oynayacak. Osmancık temsilcisi ikinci maçını Çarşamba günü aynı salonda saat 17.00’de İzmir Rota ile oynarken, üçüncü maçında ise yine aynı salonda saat 15.00’de İzmir temsilcisi Arkasspor ile karşı karşıya gelecek.