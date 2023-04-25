Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği dün Yozgat’ta start aldı. Yozgat, Sivas ve Tokat temsilcileri aynı grupta yer alan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor dün ilk maçını saat 14.00’de Sivas temsilcisi Çimento Gençlikspor ile oynadı. Sorgun İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çorum’un genç sultanları25-19, 25-20 ve 25-15’lik setlerle 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını bildi.

Osmancık Belediyespor gruptaki ikinci maçını bugün aynı salonda saat 12.00’de Tokat temsilcisi ile oynayacak.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederken, Yozgat’a geldikleri günden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka ve eşi Işıl Aka’ya desteklerinden ötürü de teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)