İl Seçim Kurulu’na mazbatasını almaya gelen CHP’li Sedat Genç’e oyunculuk ve yönetmenlik yapan kardeşleri Serkan ve Serdal Genç de eşlik etti.

Türk sinema ve dizi dünyasının aranan isimleri olan, Kanal D’nin sevilen dizileri “Behzat Ç”, “Çekiç ve Gül”, TRT’de yayımlanan “Teşkilat” dizisi ve Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan “Ahmet'in Türküsü” adlı sinema filminde oyunculuklarını sergileyen Serkan ve Serdal Genç, ağabeyleri Sedat Genç’in mazbata sevincine ortak oldu.

Ağabeylerini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan oyuncu ve yönetmen kardeşler, Sedat Genç’e duygu dolu anlar yaşattılar.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ