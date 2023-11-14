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Edinilen bilgilere göre, görev sırasında aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen polis memuru Sezai Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Polis memuru Sezai Yılmaz için ilk tören Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak polis memuru Sezai Yılmaz ve tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra helallik istenmesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Merhumun cenazesi Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Tosyalı Polis Memuru Sezai Yılmaz, Tosya Suluca Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Çorum Emniyet Müdürlüğü Ortaköy Emniyet Amirliğinde görev yapıyordu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.