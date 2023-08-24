Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre merhum Sadrettin Dülger ile Şahindar Dülger’in oğlu, Emel Dülger’in eşi olan genç müzisyen Naim Dülger önceki gün sahne aldığı bir mekanda rahatsızlanarak evine gitti. Gece geç saatlerde rahatsızlığı artan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dülger’in kalp krizi geçirdiği anlaşılınca müdahale edildi. Dülger yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti.

İki çocuk babası olan Naim Dülger’in cenazesi 25 Ağustos 2023 (yarın) günü Akşemseddin Camii’nde Cuma Namazı’nın ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

