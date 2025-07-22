Uzun yıllar Bahçelievler Mahallesi’nde kuaförlük yapan, Tek Ofset Matbaa Yöneticisi Perinay Zavar'ın kız kardeşi Serap Zavar (45), hastalığa yenik düştü. Serap Zavar, tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata veda etti.

Gül - Selahattin Zavar'ın kızları, Perinay ve Kenan Zavar'ın kardeşleri, 1 çocuk annesi Zavar'ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Çorum Merkez Yenice köyünde toprağa verildi.

Cenazeye; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri; Ümit Er ve Ömer Poyraz, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, iş insanları Umut Eke, Niyazi Özmercan, , ailesi, sevenleri, meslektaşları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi