70 yaşında hayatını kaybeden Akgül Öksüz’ün bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 5 çocuk annesi Akgül Öksüz'ün vefat haberi, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın (23 Temmuz 2025 Çarşamba günü) saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak merkeze bağlı Hımıroğlu Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi