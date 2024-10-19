Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin ve TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıya önemli konuklar katıldı.

Toplantıda TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, KOSGEB Kobi Uzmanı Gökhan Yürürer, OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Samsun OKA Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birimi Başkanı Sümer Çakır ve Uzman Akın Uğurlu da katılım sağladı.

Yalvaçer, TKDK'nın çalışmaları ve sunduğu desteklerle ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yürürer ise, Girişimcilik Destek Programı ve Yeşil Sanayi Destek Programı hakkında bilgi vererek girişimcilerin nasıl faydalanabileceğini açıkladı.

OKA İl Koordinatörü Kılıç, kurumun faaliyetleri ve destek programlarına dair detaylı bilgiler sunarken, Samsun OKA Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birimi’nden Çakır ve Uzman Uğurlu, girişimcilik ekosistemine yönelik destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda, katılımcılar arasında etkileşim sağlanarak, girişimcilik alanında iş birliği fırsatları değerlendirildi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, girişimcilerin desteklenmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceğini açıkladı.

Editör: SELDA FINDIK