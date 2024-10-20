Emekli astsubay, sürücü kursu eğitmeni Mehmet Uygun’un kızı, Ankara Şehir Hastanesinde görevli Doktor Özge Uygun, aynı hastanede görevli yine kendisi gibi doktor olan Muhammet Ceylan ile hayatını birleştirdi.

Güldane – Mehmet Uygun çiftinin kızları Özge ile Lale – Nevzat Ceylan çiftinin oğulları Muhammet, Çorum Güleryüz Düğün Salonu’nda düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

Genç doktorların düğün törenleri oldukça coşkulu geçti.

Yemekli olarak düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde canlı müzik eşliğinde halaylar çeken, çeşitli oyunlara katılan davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Editör: Haber Merkezi