Çorum'un Bayat ilçesi Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalışan, biyoloji mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Melda Yavuz (23), Yozgat'taki otobüs kazasında hayatını kaybetti.

Genç biyoloğun izin için memleketine gittiği ve Bayat'a dönerken otobüs kazasının yaşandığı öğrenildi.

Kayseri- Yozgat karayolu üzerinde, merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında gerçekleşen kazada, can kaybının 2'ye yükseldiği bildirildi. Kazada Çorumlu 64 yaşındaki Dindar Kelsaka da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Editör: Haber Merkezi