İl Milli Eğitim Müdürlüğü, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması” Bölge Finali ilimizde yapılacak.

Bölge koordinatörlüğünü Çorum Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yürüttüğü yarışmada farklı illerden gelen öğrenciler en güzel ezanı okumak için sahneye çıkacak. Bölge finali bugün saat 10.00’da Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Manevi atmosferin ön planda olacağı organizasyonda, gençlerin seslendireceği ezanlarla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatılması bekleniyor. Yarışma, hem öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri hem de dini ve kültürel değerlerin yaşatılması açısından önem taşıyor.

Yetkililer, gençlerin heyecanına ortak olmak isteyen tüm vatandaşları yarışmaya davet etti.

