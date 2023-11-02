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Çorum’da Avukat İslam Çağrı Çağlayan’ın yanında stajını tamamlayan genç avukat, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle avukatlık ruhsatını Baro Başkanı Turan Kalıpcı’nın elinden aldı. Gökkaya’nın cübbesini ise Av. Nihat Ahıskalıoğlu giydirdi.



Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Çorum Barosu olarak tüm meslektaşlarının yanlarında olduklarını vurgulayarak, genç avukata başarı dileklerini iletti.

Mesleğe ilk adım atan çiçeği burnunda genç avukat, heyecanını aile yakınlarıyla paylaştı.

Av. Hüseyin Gökkaya’yı mutlu gününde babası Ercan Gökkaya, annesi Ceylan Gökkaya ve diğer yakınları yalnız bırakmadı.